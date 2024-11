ドジャースの大谷が「ハンク・アーロン賞」「エドガー・マルティネス賞」「オールMLBファーストチーム」の“3冠”獲得から一夜明けた15日(日本時間16日)、自身のインスタグラムに感謝をつづった。

3冠を称える動画とともに英語で「Thank you to all of you who love baseball.(野球を愛する皆さん、ありがとうございます)」と記した。12日に受賞した「シルバースラッガー賞」に続く4冠で、21日(同22日午前8時)には3度目の満票MVPが期待されている。

ド軍は今オフはさらに1億ドル(約154億円)をかけてクラブハウスを改修中。打撃ケージや治療エリアなどを大幅に拡張する予定で、地元放送局「KTLA5」はグラウンドを掘り起こす工事の様子とともに「世界一球団にふさわしいものになる」と伝えた。