Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ë¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÅÐ¾ì
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Î¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ´Û¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥óÀ½ÉÊ¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¼î³¤11·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¤Ç17Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè15²óÃæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ±§ÃèÇîÍ÷²ñ¡ÊÃæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¡Ë¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¿Í°÷¡¦²ßÊªÍ¢Á÷¤Ê¤É¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤È±þÍÑ¥·¡¼¥ó¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
13Æü¡¢Þ¶¹¾µÈÍø¹µ¸Ô½¸ÃÄ»±²¼¤ÎÍàÈôÄ¹¶õ¡ÊAEROFUGIA¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿ÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊeVTOL¡Ë¡ÖAE200¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¡ÊAVIC¡Ë¤¬Å¸¼¨¤·¤¿HH-100¾¦ÍÑÌµ¿Í¹Ò¶õÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
13Æü¡¢¹ÅìÒ»Å·¹Ò¶õ¹ÒÅ·²Êµ»¡Ê¾®Ë²Ò»Å·¡Ë¤ÎÃÏ¾åÁö¹Ô¼ÖÎ¾¤ÈÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊeVTOL¡Ë¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡ÖÎ¦ÃÏ¹ÒÊì¡×¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
10Æü¡¢¹ÅìÒ»Å·¹Ò¶õ¹ÒÅ·²Êµ»¡Ê¾®Ë²Ò»Å·¡Ë¤Î¡ÖÎ¦ÃÏ¹ÒÊì¡×¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿ÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊeVTOL¡Ë¤Î¥Ç¥âÈô¹Ô¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¡ÊAVIC¡Ë¤¬Å¸¼¨¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¥Þ¥ë¥Á¥³¥×¥¿¡¼¡ÖAR-E300¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¹ñ»º6¥È¥óµéÂç·¿Ìµ¿ÍÊªÎ®Í¢Á÷µ¡¡ÖCY-8¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎÂ°°¡Ë
13Æü¡¢»ÍÀîÆ½â²ÊÁÏ¤¬³«È¯¤·¤¿Âç·¿ÁÐÈ¯Ìµ¿ÍÍ¢Á÷µ¡¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
13Æü¡¢¿¼圳Îþ¹çÈôµ¡²Êµ»¤¬³«È¯¤·¤¿¥Æ¥£¥ë¥È¥í¡¼¥¿¡¼µ¡¡Ö鑭±ÆR6000¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ûç²Ú¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¹©¶È½¸ÃÄ¡ÊAVIC¡Ë¤¬Å¸¼¨¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¥Þ¥ë¥Á¥³¥×¥¿¡¼¡ÖAR-E300¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/âº´Á¶Õ¡Ë
13Æü¡¢¥¿¥ó¥Ç¥à¥í¡¼¥¿¡¼¼°Ìµ¿Í¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡ÖFWH-3000¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/âº´Á¶Õ¡Ë
13Æü¡¢Þ¶¹¾µÈÍø¹µ¸Ô½¸ÃÄ»±²¼¤ÎÍàÈôÄ¹¶õ¡ÊAEROFUGIA¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿ÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊeVTOL¡Ë¡ÖAE200¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/âº´Á¶Õ¡Ë
13Æü¡¢¹½£²¯¹ÒÃÒÇ½µ»½Ñ¡Ê¥¤¡¼¥Ï¥ó¡Ë¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¼«Æ°Áà½Ä·¿Í¿ÍeVTOL¡ÊÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡Ë¡ÖEH216-S¡×¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/âº´Á¶Õ¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ÇÄã¶õ·ÐºÑ´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎÂ°°¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¸¡ºº¥É¥í¡¼¥ó¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎÂ°°¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Äã¶õ·ÐºÑ´ØÏ¢À½ÉÊ¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎÂ°°¡Ë
13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê¼î³¤¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎÂ°°¡Ë