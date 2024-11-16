´ä²°Âç¿Ã ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ ¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡×»Ù±ç·ÑÂ³¤òÅÁÃ£
¡¡´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ä²°³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö¸øÀµ¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¼Â¸½¤ò²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡´ä²°Âç¿Ã¤Ï16Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤êÂ¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬µÔ»¦¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥¦¹Ù³°¤Î¥Ö¥Á¥ã¤òË¬¤ìµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°¸ò¡¦ËÉ±ÒÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÀ¯ºöÂÐÏÃ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ä²°Âç¿Ã¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤â¤ª¤è¤½50Ê¬´Ö²ñÃÌ¤·¡¢»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢·³¤ËÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä²°³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö¸øÀµ¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¼Â¸½¤ò²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡´ä²°Âç¿Ã¤Ï16Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤êÂ¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬µÔ»¦¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥¦¹Ù³°¤Î¥Ö¥Á¥ã¤òË¬¤ìµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°¸ò¡¦ËÉ±ÒÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÀ¯ºöÂÐÏÃ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ä²°Âç¿Ã¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤â¤ª¤è¤½50Ê¬´Ö²ñÃÌ¤·¡¢»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢·³¤ËÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£