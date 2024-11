【ポイント最大50%還元キャンペーン】キャンペーン期間:12月16日15時まで

DMM通販にて、プラモデルやフィギュアなどがお得に買えるキャンペーン「ポイント最大50%還元キャンペーン」が開催している。キャンペーン期間は12月16日まで。

本キャンペーンでは、対象商品を購入することで最大50%分のポイント還元を受けることができ、プラモデルやフィギュア商品などをお得に購入できる内容となっている。

対象商品には、ガンプラや美少女プラモデルなどのほか、フィギュアや鉄道模型、トイガンもラインナップしている。

キャンペーンの注意事項として、還元されるポイントの有効期限は発行日の翌月末までとなり、商品が手元に届いた後、約2から3週間内でポイント残高にDMMポイントが自動で追加される仕様となっているほか、「代金引換」はキャンペーンの対象外である。

「ポイント最大50%還元キャンペーン」対象商品(一部抜粋)

「HGBF 1/144 ビルドバーニングガンダム」

「Figure-rise Standard あばたーふみな」

「HG 1/100 YF-29 デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック」

「マクロスΔ VF-31J ジークフリード フレイア・ヴィオン」

「BFF 063AN アンビエント」

「ソニックバード レウス」

「アズールレーン 瑞鶴 瞬速の真名」

