¡ÖÉã¤«¤é¹©¶ñ¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡×84ºÐÌµ¿¦¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡53ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¹©¶ñ¤Ç²¥¤ê»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«=ÀÅ²¬¡¦À¶¿å·Ù»¡½ð
11·î16ÆüÌë¡¢Æ±µï¤¹¤ëÌ¼¤ÎÆ¬¤ò²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç84ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÀ¾µ×ÊÝ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(84)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï11·î16Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢¼«Âð¤Î¼¼Æâ¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÌ¼(53)¤ÎÆ¬¤ò¹©¶ñ¤Ç²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤ò½Ð¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ïÅö»þ2¿Í¤Ï²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¤â¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹©¶ñ¤ÇÌ¼¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤¬¡ÖÉã¤«¤é¹©¶ñ¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¶¡½Ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£