Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤¤ç¤¦Åê³«É¼¡¡´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÏÁ°²ó¤Î1.5ÇÜ¡Ö´Ø¿´¹â¤¤¡×
¡¡Á°ÃÎ»ö¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ï17Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¼«¿È¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÀ§Èó¤ä¡¢ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿ÁªµóÀï¤ÏÏ¢Æü¡¢¸õÊä¼Ô¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¸½ºß¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÆ±´ü´Ö¤Î1.5ÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó77Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î7¿Í¡£Á°»²±¡µÄ°÷¤ÎÀ¶¿åµ®Ç·»á¡Ê50¡Ë¡¢Æ±¸©Æôºê»ÔÁ°»ÔÄ¹¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¡Ê52¡Ë¡¢Á°¿¦¤ÎºØÆ£¸µÉ§»á¡Ê47¡Ë¡¢°å»Õ¤ÎÂçÂôË§À¶»á¡Ê61¡Ë¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÊ¡ËÜÈË¹¬»á¡Ê58¡Ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¡Ê57¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÌÚÅçÍÎ»Ì»á¡Ê49¡Ë¡£
¡¡¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅêÉ¼Æü2ÆüÁ°¤Î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¿Í¤Ï77Ëü3754¿Í¤Ç¡¢Áªµó¿ÍÌ¾ÊíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Î17.17%¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Á°²ó¤ÎÃÎ»öÁª¤Ï49Ëü2940¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇÅêÉ¼Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1951Ç¯¤Î78.48%¡£ºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯¤Î33.33%¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÀ¯Áªµó¤ÈÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°²ó21Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤ÏÃ±ÆÈ¼Â»Ü¤Ç¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï41.10%¤À¤Ã¤¿¡£