ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÁÊ¾Ù½ª·ë¤á¤°¤ë¡ÖµÈËÜ¤Î¤¨¤é¤¤¤µ¤ó¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤â¡È¸ª¤¹¤«¤·¡É¤Ü¤ä¤¯
¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡¢16ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¸·Ý½Õ½©¤é¤ËÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç½ª·ë¤µ¤»¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤ò¤á¤°¤ëµÈËÜ¶½¶È´´Éô¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢¡È¸ª¤¹¤«¤·¡É¤ò¿©¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀè½µ¡Ê¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ë¥ä¥ó¥¿¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¾¾ËÜ¤Î·ï¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ù¸À¤¦¤¿¤±¤É¡¢°Î¤¤¤µ¤ó¤¤¤¦¤Æ¤â¡¢²¬ËÜ¡Ê¾¼É§¡Ë¼ÒÄ¹¤È¤«¡ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¡ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉôÄ¹¤µ¤ó¡Ê¥¯¥é¥¹¡Ë¤¬Íè¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤è¤ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤µ¤ó¤Þ¤Ï°ÊÁ°¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖµÈËÜ¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½µ9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤¬¼è¤ê²¼¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¡¢µÈËÜ¤Î¤¨¤é¤¤¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¡¢¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÖÁÈ¼ýÏ¿½ªÎ»¸å¤Ë¡¢µÈËÜ¾åÁØÉô¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¹ðÇò¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÄÌ¾ï¡¢¶âÍË¸á¸åÂÓ¤Ë¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÊ¾Ù½ª·ë¤Î°ìÊó¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬8Æü¸á¸å¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤´¤í¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤Ë´´Éô¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ï»ý¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¼«¿È¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤Ï¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥Û¥ó¥Þ¡¢²¿¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡£Íè½µ¡¢²¬ËÜ¤È¤«Íè¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Íè½µ¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼¡½µ¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡¤½¤¦¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¡¢µÈËÜ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ó¤ß¤¿¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢²¶¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡È¤Ü¤ä¤¡É¤âÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¤È¤ê¤ï¤±´ØÀ¾¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ö¥ä¥ó¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Á°½µ¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¡Ö¥ä¥ó¥¿¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¾¾ËÜ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò²¶¤é¤Ïµ§¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£