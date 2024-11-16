¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂç¶¶ÏÂÌé¡ßJO1²ÏÌî½ã´î¤¬¥Ð¥¥Ð¥¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¾Ð´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×º¹¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë
JO1¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦²ÏÌî½ã´î¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡ÖICY¡×¤ÇÍÙ¤ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¡§JO1¡ÖICY¡×¤òÍÙ¤ëÂç¶¶ÏÂÌé¡ß²ÏÌî½ã´î
¢£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤Ç¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥À¥ó¥¹¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¡ª
10·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢JO1¤Î9th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWHERE DO WE GO¡×¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖICY¡×¡£
¥µ¥ÓÁ°¤Ç¤ÏÂç¶¶ÏÂÌé¤â²ÏÌî½ã´î¤â¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ø¤ò»Ø¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¸¤ã¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶¥À¥ó¥¹¥Ñー¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¾Ð´é¤òÉõ°õ¡£¾åÈ¾¿È¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤«¤¹¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥¯ー¥ë¤Ë¥¥á¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ð¥¥Ð¥¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð¤ß¤ò¸«¤»ÍÙ¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£