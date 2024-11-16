¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤ß¤¸ÇÕ¡ÛÀÐ¸¶¸÷¡¡Á°ÀáÍ¥½Ðµ¡¤È¹¥È¯¿Ê¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°»Ù±ç¶¥Áö¡¡Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤ß¤¸ÇÕ¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¸÷¡Ê£²£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï½éÆü£³£Ò¤ÇÅÐ¾ì¡££´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤¹¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ï£³ÈÖ¼ê¡£¤¿¤À¡¢£²£Í¤Ç¹ë²÷¤Ë°®¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ£²Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£µ£²¹æ¤ÏÁ°ÀáÍ¥½Ðµ¡¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Ð¡¼¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¾¤·¤¿¤é¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£½ÐÂ´ó¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÁá¤¯¤âÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë½®Â¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÉÍÌ¾¸Ð¤ÏÃÏ¸µ¤Ê¤¬¤éº£Ç¯£³·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Öµ×¡¹¤À¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£³²óÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥½Ð¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅöÃÏ½éÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â·ãÁö¤¹¤ë¡£