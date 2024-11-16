¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂæÏÑ¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·èÀ©¤·3Ï¢¾¡¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼R¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê ¸»ÅÄ¤¬ÂåÉ½½é¥¢¡¼¥Á¡¢ºÍÌÚ¤Ï6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¢£¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×B¡¡ÆüËÜ3¡¼1ÂæÏÑ¡Ê16Æü¡¡ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë
ÆüËÜ¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÂæÏÑ¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·Ìµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É³ÆÁÈ¡ÊA¡¦B¡Ë¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
Ä¶Ëþ°÷¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó4Ëü¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤Ï½é²ó¤Ë4ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê24¡¢ºå¿À¡Ë¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ïº£Âç²ñ½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê31¡¢À¾Éð¡Ë¤ÎÂåÉ½½é¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ç5²ó¤Þ¤Ç3ÆÀÅÀ¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê26¡¢ºå¿À¡Ë¤¬6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¡¦ËÌ»³ÏË´ð¡Ê25¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¥½¥í¤òÍá¤Ó3¡Ý1¤È¤Ê¤ë¤â¡¢2²ó¤ò1¼ºÅÀ¡£9²ó¤ÏÂçÀª¡Ê25¡¢µð¿Í¡Ë¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï1ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡¦·¬¸¶¡ÊDeNA¡Ë¡¢2ÈÖ¥»¥«¥ó¥É¡¦¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¡¢3ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Ã¤¸Ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢4ÈÖ¥é¥¤¥È¡¦¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¡¢5ÈÖDH¡¦º´Ìî¡ÊDeNA¡Ë¡¢6ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦ËÒ¡ÊDeNA¡Ë¡¢7ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡¦¸»ÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢8ÈÖ¥µ¡¼¥É¡¦¹ÈÎÓ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢9ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦ºäÁÒ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£º´Ìî¡¢¸»ÅÄ¤¬º£Âç²ñ½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£
½é²ó¡¢Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥Á¥ó¡¦¥Ï¥¯¥»¥¤¤ËÂÐ¤·¡¢·¬¸¶¤¬Áê¼ê¤Î¼ººö¡¢¾®±à¤¬»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£Ã¤¸Ê¤ÏÅê¥´¥í¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦¿¹²¼¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÀõ¤¤¥Õ¥é¥¤¤â·¬¸¶¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç´Ö°ìÈ±¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê1¡Ý0¤ÈÀèÀ©¤¹¤ë¡£
ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢13¾¡3ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¡¦ËÉ¸æÎ¨1.83¡£9Æü¤Î¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·3²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢7¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ò¤ß¤»¡¢Ãæ6Æü¤ÇÅÐÈÄ¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿½é²ó¡¢2»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¥Á¥ó¡¦¥±¥Ä¥±¥ó¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢4ÈÖ¡¦¥Ï¥ó¡¦¥±¥Ä¥«¥¤¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¡¦¥½¥¦¡¦¥·¥ç¥¦¥ª¥ó¤Ëº¸Á°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÂà¤±¤ë¡£
ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Ë¡¢ÀèÆ¬¤ÎºäÁÒ¤¬»Íµå¡¢ÆâÌî¥´¥í¡¢ÃæÈô´Ö¤Ë¿ÊÎÝ¤·2»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢3ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¤¬¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2¡Ý0¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é¸»ÅÄ¤¬¼«¿ÈÂåÉ½½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á3¡Ý0¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£
ºÍÌÚ¤Ï3²ó¡¢4²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¡£5²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢ÂåÂÇ¡¦¥¿¥¤¡¦¥Ð¥¤¥Û¥¦¤Î°ìÎÝÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤òËÒ¤¬¾å¼ê¤¯»«¤Ê»»¦ÂÇ¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÍ¿¤¨¤º¡£¤·¤«¤·6²ó¤Ë»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢2ÈÖ¼ê¡¦ÎëÌÚ¾¼¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£ÂåÂÇ¡¦¥¥Á¥ê¥¥¥Á¥í¥¦¡¦¥¥ç¥¦¥«¥ó¤ò3µå¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤º¡£ºÍÌÚ¤Ï6²óÅÓÃæ¡¢83µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
7²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦ËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢2»à¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î7ÈÖ¡¦¥¿¥¤¡¦¥Ð¥¤¥Û¥¦¤Ë¿¿¤óÃæ¤ÎÄ¾µå¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì3¡Ý1¡£¤½¤ì¤Ç¤â8²ó¤âÂ³Åê¤¹¤ë¤È¡¢2¤Ä¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤»°¼ÔËÞÂà¡£
9²ó¤ÏÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Á°Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤ËÂ³¤2»î¹çÏ¢Â³ÅÐÈÄ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É ÆüËÜ¤Î»î¹çÆüÄø¡Ê¥°¥ë¡¼¥×B¡Ë¡Û
11·î13Æü(¿å)¡¡ÆüËÜ 9¡¼3 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¡¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
11·î15Æü(¶â)¡¡ÆüËÜ 6¡¼3 ´Ú¹ñ¡¡¡÷ÂæËÌ¥É¡¼¥à
11·î16Æü(ÅÚ)¡¡ÆüËÜ3¡¼1ÂæÏÑ¡¡¡÷ÂæËÌ¥É¡¼¥à
11·î17Æü(Æü)¡¡ÆüËÜ¡¼¥¥å¡¼¥Ð¡¡¡÷Å·Êì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
11·î18Æü(·î)¡¡ÆüËÜ¡¼¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¡¡÷Å·Êì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡¡·è¾¡¡¦3°Ì·èÄêÀï¡Û
A¡¢B³Æ¥°¥ë¡¼¥×¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¡¡11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡÷Åìµþ¥É¡¼¥à
·è¾¡¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É1°Ì¡¢2°Ì¡Ë¡¢3°Ì·èÄêÀï¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É3°Ì¡¢4°Ì¡Ë11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡÷Åìµþ¥É¡¼¥à
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
Áòµ·,
¥Û¥Æ¥ë,
¥À¥¤¥¹,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¹©¾ì