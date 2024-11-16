¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸ýºÂ¤òÇä¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡×¡¡NTT¥É¥³¥â¤äÂçºåÉÜ·ÙÌ¾¾è¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¡¡Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î½÷ÀÂð
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÇîÂ¿½ð¤Ï16Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÀ¾·î·¨3ÃúÌÜ¤Î½÷ÀÂð¤ËÆ±Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢NTT¥É¥³¥â¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃÎÁ¶â¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·ï¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸ýºÂ¤òÇä¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×¡Ö¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤òÄ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Ä¹Ìî,
¶âÂ°²Ã¹©,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾åÅÄ,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòµ·