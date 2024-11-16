ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î·ï¤ÇµÈËÜ´´Éô¤È²ñ¹ç¤â¡Ä¡ÖµÈËÜ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¼Õºá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Í£Â£Ó¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬À²Ã³²µ¿ÏÇÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤È¤ÎÁÊ¾Ù¤ò½ª·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È´´Éô¤È²ñ¹ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤Ç¾¾ËÜ¤ËÂÐ¤·¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¤Î¼ýÏ¿Ä¾¸å¤ËµÈËÜ¶½¶È¾åÁØÉô¤È²ñ¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÍè½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥é¥¸¥ª¤ÎÁ°¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥È¥Ã¥×¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¡Ê¤Ç¤â¡Ë¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤Î°Î¤¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¤â¡¢²¬ËÜ¡Ê¾¼É§¼ÒÄ¹¡Ë¤âÆ£¸¶¡Ê´²Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉôÄ¹¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤è¤ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ï¾åÁØÉôÂ¦¤«¤é¤µ¤ó¤Þ¤Ë¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤Þ¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤ä¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡£¡Ø¤¿¤Ö¤ó¡¢Íè½µ¤Ë¼ÒÄ¹¤È²ñ¤¦¤ó¤Ç¡Ù¤È¡£»¨»ï¤È¤«¤ÎÊý¤¬¾ðÊó¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£µÈËÜ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ó¤ß¤¿¤¤¡£ÃÎ¤é¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤«²¶¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ï²¿¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢µÈËÜ·Ý¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔËþµ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£