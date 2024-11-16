¡ÚÅìµþ¥¹¥Ýー¥ÄÇÕ2ºÐS¡ÛËÌÂ¼Í§°ì¡Ê¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¡Ë¡Ã¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ã¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ2024
¡ÚÆ°²è¡ÛËÌÂ¼Í§°ì ¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ãhttps://youtu.be/hj7bTIuz4XI
¡ÚÂè29²óÅìµþ¥¹¥Ýー¥ÄÇÕ2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGII¡Ë¡Û
2024Ç¯11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë5²óÅìµþ5Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ30Ê¬
2ºÐ ¥ªー¥×¥ó¡Ê¹ñºÝ¡Ë¡Ê»ØÄê¡ËÇÏÎð ¥³ー¥¹¡§1,800¥áー¥È¥ë¡Ê¼Ç¡¦º¸¡Ë
Ãå½ç ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1Ãå 4-4 ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¡Ê²´2 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
2Ãå 8-9 ¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê²´2 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
3Ãå 7-7 ¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¥êー¡Ê²´2 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
4Ãå 3-3 ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¡Ê²´2 ¿û¸¶ÌÀÎÉ¡Ë
5Ãå 5-5 ¥Ç¥ë¥¢¥ô¥¡ー¡Ê²´2 »°±º¹ÄÀ®¡Ë
6Ãå 2-2 ¥¸ー¥Æ¥£ー¥Þ¥ó¡Ê²´2 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
7Ãå 6-6 ¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥¤¡Ê²´2 ²£»³Éð»Ë¡Ë
8Ãå 1-1 ¥Ë¥·¥Î¥¿¥ó¥®ー¡Ê²´2 ÉðÆ£²í¡Ë
9Ãå 8-8 ¥Ë¥·¥Î¥¤¥¹¥È¥ïー¥ë¡Ê²´2 ÅÄÊÕÍµ¿®¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥ï¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡ÖÁö¤ì¤ÐÉ÷¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡ª²÷Â®¤ÎÅ·ºÍ¤ª¾îÍÍ¡×¡Ú¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÇ¶¯ÇÏÅÁÀâ¡Û
»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡Ø¥¦¥ª¥Ã¥« vs ¥À¥¤¥ï¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¶¯¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿Èì¿§¤Î½÷²¦
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×