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Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢Æ°²è¤ËÅº¤¨¤Æ¡Ö"Shohei Ohtani is the long drive champion of Major League Baseball." Tom Verducci dives in on how the makes hitting a look like¡×¤È¾Ò²ð¡£ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¡ÈÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¡¢MLB¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢¿äÄêÈôµ÷Î¥450¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó137£í¡ËÄ¶¤¨¤Î¡ÈÄ¶ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¤´¤È¤ËËÜ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î7ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±ÆÈ¤Ç9ËÜÊü¤Á¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤«¤Ä¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÎÃ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î11ËÜ¤Ë¼¡¤°Âè2°Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
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