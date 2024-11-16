¡¡11·î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­Àî»Ô¤Ç¼Ö¤¬Ç³¤¨¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡16Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤¹¤®¡¢»°²ÏÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿Ë­Àî»Ô¸æÄÅÄ®¸æ¹¬ÉÍ¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¥ó¤È²»¤¬¤·¤Æ¼Ö¤«¤é²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£