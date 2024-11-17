¸°»³¤¬£²ÀïÏ¢Â³£Ö¡á½÷»Ò¤ÏµÈÅÄ¤¬Í¥¾¡¡½¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡¡¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥»þ»ö¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ï£±£¶Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤ÇÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¼ó°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤Ï£±£µ£¹¡¥£±£²ÅÀ¤Ç£µ°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç·×£²£¶£³¡¥£°£¹ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Âè£´Àï¤Î£Î£È£ËÇÕ¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤Ç¡¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¾å°Ì£¶¿Í¤ÇÁè¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»³ËÜÁðÂÀ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤Ï£´°Ì¡¢Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£¶°Ì¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ð¼ó°Ì¤ÎµÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£±£³£±¡¥£µ£¹ÅÀ¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×£±£¹£¹¡¥£´£¶ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤¬¹ç·×£±£¹£¹¡¥£²£°ÅÀ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï£¸°Ì¡£¡¡