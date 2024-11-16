¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡ÛÂæÏÑ¤Î¡È»³ÀîÊæ¹â¡É¡Ö¥¥Á¥ê¥¥¥Á¥í¥¦¡¦¥¥ç¥¦¥«¥ó¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¤¬¥¢¥Êµã¤«¤»¤ÈÏÃÂê
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12 1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè3Àï¡¡ÆüËÜ¡½ÂæÏÑ¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡¡ÂæËÌ£Ä¡Ë
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÂåÂÇ¤ÇÂæÏÑ¤ÎÇØÈÖ¹æ4¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Èµå¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Áª¼êÌ¾¤Ï¡Ö¥¥Á¥ê¥¥¥Á¥í¥¦¡¦¥¥ç¥¦¥«¥ó¡×¡£
¡¡ÂæÏÑ¸¶½»Ì±¤Î¥Ñ¥¤¥ï¥óÂ²¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢2019Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥¤¥ï¥ó¸ì¤Ç¤ÎÌ±Â²Ì¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÐÏ¿Ì¾¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¡¦ÂæÃæ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¡£2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ç¡¢¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¼Ô¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µã¤«¤»¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£