BTS JIN、1stソロアルバム『Happy』を語る！アルバムタイトル曲「Running Wild」のMVも公開

■「(ONE OK ROCKのToruには)楽器のサウンドをもっとたくさん入れてほしいとお願いしました」

BTS JINが1stソロアルバム『Happy』について語ったQ&Aを公開。『Happy』の制作に関するビハインドエピソードと最近の活動に対する感想を伝えた。

Q:「I’ll Be There」に参加したMAXとは、BTS「Yet To Come」を一緒に作った経験がある。久しぶりに息を合わせた感想は。

MAXに最初からバンドサウンドで曲を作ってほしいとお願いしました。メロディも僕に合わせて作りましたが、僕の音域によく合う曲ができて満足しました。

Q:ONE OK ROCKのToruが「Falling」でギターを演奏しているが、Toruとのエピソードは?

いちばん最初にいただいた曲は、今よりも穏やかな感じでした。そもそも『Happy』のアルバムは公演会場で歌うことを想像しながら作ったので、Toruに楽器のサウンドをもっとたくさん入れてほしいとお願いしました。1、2回のフィードバックで気に入った形になったので、すぐに作業することができました。

Q:デュエット曲「Heart on the Window (with WENDY)」の感想。

普段からWENDYさんが歌が上手だということを知っていましたが、改めて「本当に歌が上手だ」と思いました。BTS メンバー以外の人とデュエットをしたことがなくて心配もしましたが、心配して損したと思ったほどよいものとなりました。僕が思った以上にとても良くて本当に満足しました。

Q.他の収録曲の制作時の裏話を。

僕はゲームが好きなんです。収録曲のなかで「Another Level」という歌は ゲームをするときを思い出しながら コンセプトを決めて歌詞を書きました。少し暗い雰囲気のゲームをされている方が、レベルアップが必要なときに聴くと楽しいと思います(笑)。

Q:オリジナルコンテンツ『Run Jin』でいちばん記憶に残るエピソードは?

民俗村で廃屋体験をしたことがいちばん記憶に残っています。ファンの皆さんもよくご存知のように僕は怖いものが苦手なので、企画案を見たときは「本当にやらなければならないのか」という考えがいちばん先に浮かびました(笑)。でもスタッフの方が「ファンの皆さんが廃屋体験のことをたくさん話してる」とほのめかすので、やらないわけにはいきませんでした(笑)。幸いにも映像が公開されてARMY(BTSファンダムの呼称)の皆さんが楽しんでる姿を見て、「よし、よくやった!」と思いました。

Q:ファンからYouTubeコンテンツの推薦を受けた。推薦リストを見たときに思ったことは?

ほとんどの方が、僕に楽な撮影をしてほしいという意見だったので不思議でした。個人的には大変なことを克服する瞬間を面白いと感じてくださると思っていたのですが、ファンの皆さんからはトークショーをたくさん勧められたので意外でした。

Q:TVや動画配信、YouTubeコンテンツなど様々なプラットフォームのバラエティで活動した。積極的にバラエティに出演した理由は?

除隊してから、できるだけ早くファンの皆さんに顔を見せることができるのは何かを悩みました。アルバムを出すより番組に出演するほうが、より早くファンの皆さんと会えるので、いちばん多く出演しました。オリジナルコンテンツ『Run Jin』をやったのも同じ理由です。

Q:休む暇もなく頑張っている自分に言ってあげたい言葉は?

JIN、もっと頑張ればARMYの皆さんがもっと喜ぶから、これからも頑張り続けよう。

『Happy』は、11月15日(日本では16日)に発売。同日にはアルバムタイトル曲「Running Wild」のMVも公開された。このMVでは、「地球滅亡」という極端な状況のなかでさらに輝くささやかな幸せと愛を描いた。

滅亡を目の前にみんながパニックに陥るなか、JINは愛する犬とともに映画を観て、買い物をするなど、平穏な日常を送る。

続いて巨大な隕石が降り注ぎ、JINはこれを避けるために犬と自動車に乗って果てしない道路を走る。ここに幸せだった過去の日々の映像が入り混ざり、急迫した状況がさらに強調される。

しかし、JINと犬は最後まで同じ場所を眺めながら安定と幸せを感じる。 結局、地球には大きな爆発が起きるが、MVはJINと犬の楽しいひと時を映しながら終わり、余韻を残す。

このようにJINは、どんな状況でもかけがえのない存在がともにし、分かち合う愛があれば、それ自体が幸せだと語る。

なお、JINは11月16・17日にソウル市中区奨忠体育館でファンショーケース『Jin ‘Happy’ Special Stage』を開催する。

