¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×Èþ½÷¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤é¤ê¡ªÁ´¿È»Ñ¤¬¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀä»¿
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²£ÅÄ¿¿Íª¡Ê¤Þ¤æ¤¦¡¢£²£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ö£Ï£Ç£Õ£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£²£µ¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÁÏ´©£²£µ¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Á´¿È¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ¸´é¥¥å¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤«¤é°ìÊÑ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¤â¤Á¤â¤Á¡×¡ÖÇò»÷¹ç¤¦¤Í¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£