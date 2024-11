劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』の公開時期が2026年予定であることが発表され、併せてキービジュアル、特報映像が解禁となった。本作は、2014年公開された虚淵玄(ニトロプラス)×水島精二初のオリジナル劇場作品『楽園追放 ‐Expelled from Paradise‐』の続編となる完全新作。前作の制作チームが再集結し、『楽園追放』のその先の新たな物語を描く。監督は水島精二、脚本は虚淵玄(ニトロプラス)、キャラクターデザインは齋藤将嗣、音楽はNARASAKIが担当する。なお、前作『楽園追放 ‐Expelled from Paradise‐』の公開10周年を記念して、11月15日より2週間限定リバイバル上映『楽園追放 ‐Impelled by 10th Anniversary‐』が公開中。劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』は、2026年公開予定。