¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¸ÂÄê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ÅÐ¾ì¤ËÊ¡²¬¤¬¶¸Íð!?¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¿Í¤ÎÎÌ¡×¥Ý¥±¥â¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÈ¾Âµ¿ä¾©¤Æ¤É¤ó¤Ê¤ó¤è¡ª¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤½ë¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸ÂÄê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï16~17Æü¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥óGO¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ê¥¢:Ê¡²¬¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£3,600±ß¤ÎÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¨¥ê¥¢¤¬ÉñÄá¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢¹ñÆâ³°¤Îà¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼á¤¬Ê¡²¬¤Î³¹¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¥«¥Ó¥´¥ó¤ÎµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ë¸ÂÄêÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¡Ö¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÊá³ÍÊó¹ð¤òÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÈ¾Âµ¿ä¾©¤Æ¤É¤ó¤Ê¤ó¤è¡ª¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤½ë¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¿Í¤ÎÎÌ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¹ñÆâ³°¡¢Ç¯Îð¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£