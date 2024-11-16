¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÇúÈþ½÷¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¸µÆüËÜÂåÉ½GKÀîÅç±Ê»Ì¤ÎºÊ¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÅÐ¾ì
¡¡J1Âè29Àá±ä´üÊ¬¤¬16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½GKÀîÅç±Ê»Ì¤ÎµÏ¿Ã£À®¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï9Æü¤ÎJ1Âè36Àá¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£²£ÉÍFMÀï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤äºÊ¤È¶¦¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤ËX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¾å¤Ç¤Ï¡Ö±üÍÍ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤«¤è¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤ÎÈþËÆ¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÇúÈþ½÷¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß41ºÐ¤ÎÀîÅç¤Ï¡¢2014Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£2015Ç¯12·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯5·î¤ËÂè2»ÒÄ¹½÷¡¢2021Ç¯11·î¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï9Æü¤ÎJ1Âè36Àá¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£²£ÉÍFMÀï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤äºÊ¤È¶¦¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤ËX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¾å¤Ç¤Ï¡Ö±üÍÍ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤«¤è¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤ÎÈþËÆ¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤ÇúÈþ½÷¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß41ºÐ¤ÎÀîÅç¤Ï¡¢2014Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£2015Ç¯12·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯5·î¤ËÂè2»ÒÄ¹½÷¡¢2021Ç¯11·î¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»200»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿GKÀîÅç±Ê»Ì