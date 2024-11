Aile The Shota『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！新曲「さよならシティライト」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「さよならシティライト (Prod. Chaki Zulu)」は“酔ったときにだけ電話してくるあなたへ。”をテーマにした哀愁漂うシティポップ!

Aile The Shotaが『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかで、60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

“本質的で大衆的である”ことをコンセプトに制作された1stアルバム『REAL POP 』((11月20日発売)に収録される新曲「さよならシティライト (Prod. Chaki Zulu)」を披露。

この楽曲は、11月6日に先行シングルとしてリリースされ、同日公開されたMVは、現在までで30万再生を超え、YouTubeの急上昇ランク15位にランクインするなど大きな反響を呼んでいるシティポップソング。

“酔ったときにだけ電話してくるあなたへ。”という強いワードをテーマとし、女性視点から描いた哀愁漂う本楽曲を、60秒の一発撮りという緊張感ある空間のなかで歌い上げるAile The Shotaの歌声・表情に注目だ。

リリース情報

2024.11.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「さよならシティライト(Prod. Chaki Zulu)」

2024.11.20 ON SALE

ALBUM『REAL POP』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Aile The Shota OFFICIAL SITE

https://ailetheshota.tokyo/