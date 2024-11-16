¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û¥Á¥¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ªÂæÏÑ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤â¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤ÈÃíÌÜµÞ¾å¾º¡ª
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè3Àï¡¡ÆüËÜ¡½ÂæÏÑ¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡¡ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ£Ä¡Ë
¡¡Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î°áÁõ¤Ë¶âÈ±¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤È¤¤¤¨¤ÐÇÉ¼ê¤Ê¥Á¥¢¤¬¿Íµ¤¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìºÝÌÜÎ©¤Ä¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÀ¨¤¤¤Î½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¡×¡ÖÂæÏÑ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¹¶¤á¤Æ¤Æ¤ë¡×¡Ö°áÁõ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Î³Ê¹¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¡©¡©¡×¡ÖÂæÏÑ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤¬¹¶¤á¤¹¤®¤Æ¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£