¡ÖÂÄ¹¡Á¤¤¡ª¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡ÉÈäÏª¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ªÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×
11·î15Æü¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯SHOT¤â¸ø³«
ÈÄÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Î½©¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ªÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂÄ¹¡Á¤¤¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï1»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢É×¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶Ô÷ÆóÁª¼ê¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê