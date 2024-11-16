ÃæÈø¥ß¥¨¡¡·ÝÇ½À¸³è60Ç¯Ä¶¤Î¡ÖÁÃ¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¾ì½ê¡Ö²¼¼ê¤Ë²Ö²Ç½¤¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæÈø¥ß¥¨¡Ê78¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡Ö¥Û¥¤¥Á¥ç¥¤Åª±Ç²èÀ¸³è¡Á¤³¤Î°ìËÜ¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Çºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö²Ä°¦¤¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÃæÈø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤¬¡Ö¿¹ÈË·àÃÄ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¢¿¹ÈËµ××½¤µ¤ó¡Ê2009Ç¯»àµî¡Ë¤¬»°ÌÚ¤Î¤êÊ¿¤µ¤ó¡Ê1999Ç¯»àµî¡Ë¤é¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃæÈø¤Î½éÉñÂæ¤âÆ±·àÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÉñÂæ°Ê³°¤Î³Ú²°¤Ç¤Î°§»¢¤È¤«¡¢»þÂå·à¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤È¤«¡¢²½¾Ñ¤È¤«¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¿¦¶È¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¡Öº£¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¡È²½¾Ñ¤â·Ý¤Î¤¦¤Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÃæÈø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²½¾Ñ¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÌòÊÁ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢ÃåÊª¤Î¶ß¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ç¿¦¶È¤ä¿ÈÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£Ìò¤ÎÌ£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç°ì¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê°áÁõ¤ò¡ËÊÖ¤¹»þ¤â¼«Ê¬¤Ç¤¿¤¿¤ó¤ÇÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡¢²¼¼ê¤Ê²Ö²Ç½¤¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡60Ç¯Ä¶¤â·ÝÇ½³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£