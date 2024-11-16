¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û3ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¡¡º£Âç²ñ½é°ÂÂÇ¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¡Á´¾¡ÂÐ·è¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É
¡¡¡þWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè3Àï¡¡ÆüËÜ¡ÝÂæÏÑ¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡¡ÂæËÌD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê27¡á³ÚÅ·¡Ë¤Ï16Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈÂè3ÀïÂæÏÑÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¤Ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý0¤Î3²ó2»à»°ÎÝ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý1¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢Ã¤¸Ê¤¬µÕÊý¸þ¤ËÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢15Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤È°ÂÂÇ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î1ËÜ¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï³«Ëë2Ï¢¾¡¡£ÂæÏÑ¤â2Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§Ã¤¸Ê¡¡ÂÇ¤Ã¤¿´¶¿¨¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£