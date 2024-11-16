»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¡ÄÀä¹¥Ä´¡¢¿¹²¼¤Îµ¾Èô¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó·¬¸¶¤¬µ¤Ç÷¤ÎÀ¸´Ô
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àï¡ÊÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÂæÏÑ¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬½é²ó¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î·¬¸¶¤¬ÆâÌî¥´¥í¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¡¢ÆóÈÖ¾®±à¤Î»Íµå¤¬Íí¤ó¤À°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤Ê£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿£´ÈÖ¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¡£
¡¡º£Âç²ñÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î£²»î¹ç¤Ç£·ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¡¢£´ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤Î£´ÈÖ¤¬Î®¤·ÂÇ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬±¦Íã¼ê¤ÎÁ°¤Ø¡£¤ä¤äÀõ¤á¤Î°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤Î·¬¸¶¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤«¤éÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊá¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ìÈ±º¸¼ê¤ÇËÜÎÝ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀ¸´Ô¡£·¬¸¶¤Ï½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿²ÚÎï¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÂåÌ¾»ì¤Ç¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë