¡Ö20¡Á34ºÐÃËÀ¡×¤Ë¿Íµ¤¤Î30Âå½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¿·³À·ë°á¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
·ÝÇ½¿Í¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° supported by DmMiX¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¤Ï¡¢M1ÁØ¡Ê20¡Á34ºÐÃËÀ¡Ë¤Ë¿Íµ¤¤Î30Âå½÷ÀÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤Ï2024Ç¯8·îÅÙ¤È5·îÅÙ¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
10·î22Æü¤«¤é¤Ï¹¹ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£¡¦¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¹¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¡£¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Åß¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï½Ð±é±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤Ï2024Ç¯8·îÅÙ¤È5·îÅÙ¤ÎÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§¿·³À·ë°á2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¡ØÀµÍß¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î22Æü¤«¤é¤Ï¹¹ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÌÀ¼£¡¦¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¹¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¡£¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Åß¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÍÂ¼²Í½ã1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç±éºîÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢11·î14Æü¤«¤é¤ÏNetflix¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï½Ð±é±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)