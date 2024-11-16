É×¤Ï°½Ìî¹ä¡¡ÅÅ·âº§¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£²Ç¯¡Äº´µ×´ÖÍ³°á¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¤ª´é¡Ä¡×Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ö¤¨¤°¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº´µ×´ÖÍ³°á¤¬¡¢£±£¶Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£¹»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÃ£¿Í¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¼þÊ¿¤È»²²Ã¡£Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤òË¬¤ì¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓÎïºÚ¤«¤é¡Öº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï½é½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿¦¸¢ÍðÍÑ¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¶âÈ±¸ò¤¸¤ê¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Îº´µ×´ÖÍ³°á¤Á¤ã¤ó¤¨¤°¤¤¡£¤·¤Ó¤ì¤¿¡×¡Ö´é¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤ß¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¡×¡Öº´µ×´ÖÍ³°á¤µ¤óÈþ¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¤Í¤§¡¢º´µ×´ÖÍ³°á¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡ªÄ«¥É¥é¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î»ÐÌò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡ª¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¨¤¨¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÍ³°á¤Á¤ã¤ó¤À¡×¡Öº´µ×´ÖÍ³°á¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±·î£±Æü¤ËÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯£³·î¤ËÂè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ç¤Æ¤ëº´µ×´ÖÍ³°á¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Ä¾Ð¤¤Êý²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä°½Ìî¹ä¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£