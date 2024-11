『Eveのオールナイトニッポン0(ZERO)』が11月23日(土)27時から29時まで生放送されることが決定した。「初めてのオールナイトニッポン!寝ないように頑張ります!」──Eve2025年には全国5都市10公演を廻るアリーナツアー<Eve Arena Tour 2025「Under Blue」>を控えているEveが、『オールナイトニッポン0(ZERO)』に初登場する。

2024年11月27日(水)発売【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】TFCC-81105 \6,600(税込)特製BOX仕様ブックレット(36P)【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)豪華ブックレット(60P)Zip付外箱仕様【通常盤(CD Only)】TFCC-81108 \3,300(税込)▼CD01. lazy cat (新録)02. ティーンエイジブルー※TVアニメ『アオのハコ』EDテーマ03. 逃避行04. 虎狼来※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング05. ファイトソング※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ06. 花星 (新録)07. 冒険録※スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ08. Byme (新録)09. 巻物語※コロコロコミック555号記念PVテーマソング10. インソムニア※『映画 マイホームヒーロー』主題歌11. Bubble feat. Uta※映画『バブル』OPテーマ12. スイートメモリー※TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ13. 白雪※映画『ブラックナイトパレード』主題歌14. Midnight Runway (新録)15. ぼくらの※TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ16. 花嵐※ブルボン「アルフォート」CMソング17. さよならエンドロール (新録)18. Under Blue (新録)19. 夢に逢えたら (新録)▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)<Eve Live 2023「花嵐」>2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像fanfareナンセンス文学ファイトソング白銀トーキョーゲットー夜は仄か羊を数えて迷い子虎狼来群青讃歌fanfareドラマツルギーアウトサイダーバウムクーヘンエンドアヴァン廻廻奇譚ぼくらの退屈を再演しないで花嵐ラストダンスSister君に世界お気に召すまま[Music Video 収録曲]Bubble feat. Uta白雪ファイトソングぼくらの冒険録虎狼来花嵐逃避行インソムニアスイートメモリーByme●全形態共通 初回プレス分封入特典<Eve Arena Tour 2025「Under Blue」>最速先行抽選シリアルコード※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外となります。※アルバム全形態封入特典のシリアルコードよりお申し込みが可能です。●店舗別予約・購入者特典・アニメイト / アニメイト通販:collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く):self cover CD (Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse)・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く):缶ミラー・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く):ポストカード・Amazon.co.jp:青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤):コットン巾着通常盤:メガジャケ・楽天ブックス:スマホショルダー・トイズストア:ステッカー・応援ショップ:告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。

■TVアニメ『アオのハコ』



▼放送日時:10月3日(木)より毎週木曜よる11時56分から放送局:TBS系28局全国同時放送開始▼配信配信:Netflixにて10月4日(金)より先行配信スタート※1話のみTV放送終了後に配信(第1話&第2話)・他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信 ※五十音順アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、スマートパスプレミアム、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、TELASA(見放題プラン)、TELASA(レンタル)、ニコニコ、HAPPY!動画(スマートフォン専用)、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video(レンタル)、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。予めご了承ください。▼主題歌・オープニングテーマ:Official髭男dism「Same Blue」(IRORI Records / PONY CANYON)・エンディングテーマ:Eve「ティーンエイジブルー」(TOY'S FACTORY)公式サイト:https://aonohako-anime.com/公式X(旧Twitter):@aonohako_PR(c)三浦糀/集英社・「アオのハコ」製作委員会