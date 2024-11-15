¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×Íî¹çÍÛ°ì¤¬¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¿À¼Ò¡É¤òÁÏ·ú¡¢Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ï¡ÈÁÎÎ·¤Ç½¤¹Ô¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçº¤ÏÇ
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¡Ønews zero¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÎò¤â¤¢¤ëÍî¹çÍÛ°ì¤¬¡¢´ôÉì¸©¤Ë¿À¼Ò¤òÁÏ·ú¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤¬ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÃøÌ¾¿Í¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë½¡¶µ¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×Íî¹çÍÛ°ì¤¬ÁÏ·ú¤·¤¿¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¿À¼Ò¡É
¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¶½Ì£¡×
¡¡¤Þ¤ºÍî¹ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÊ¸²½ÅÁ¾µ¶¨²ñ¡×¤ÎÀìÇ¤Íý»ö¤Ç¤¢¤ëµÜß·¿¹¬µÜ»Ê¤È¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦Æü²¼ÉôÌ±éº´Û¤Ë¡Ö·×»»µ¡¼«Á³¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ë¿À¼Ò¡×¤òÀµ¼°¤ËÁÏ·ú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Ì¥ë¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þÊî»§¡×¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍî¹ç¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡È·×»»µ¡¼«Á³¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ë¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¸µÍè¤Î¼«Á³¤È·×»»µ¡¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿À¤³¦¤Î°ã¤¤¤¬Çö¤ì¤Æ¡È¿·¤·¤¤¼«Á³¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¤â¤È¤Ë¡¢11·î£´Æü¤Ë´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎÆü²¼ÉôÌ±éº´Û¤Ë¡Ø·×»»µ¡¼«Á³¿À¼Ò¡Ù¤òÁÏ·ú¤·¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Î¤´Íø±×¤Ï¡ØÌµ¤«¤éÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Î³ÈÂç¡Ù¤È¡ØÁÏÂ¤À¤È»×¹Í¤Î¿¼²½¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Íî¹ç¤¬µÜ»Ê¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÊ£¿ôËç·ÇºÜ¡£Ìó60Ì¾¤¬»²Îó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿À¼Ò¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¶½Ì£Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌó1½µ´Ö¸å¤Î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¤»¤¤¤¸¤¬ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ÝÇ½¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ¶âÌÙ¤±¡©
¡Öº£Ç¯5·î¡¢¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÆÍÇ¡¡ØÅ·Âæ½¡¡¡Àé¸¶Ì÷¸ÏÂ¾°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÈ¯É½¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦FANY¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØÆ»Ã¼¤Ç¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Æ°Êª¤ÎË´³¼¤òÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡Ù¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢Æ°ÊªÀìÌç¤Î¶¡ÍÜ¤ò¹Ô¤¦ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁÎÎ·°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤»¤¤¤¸¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤»¤¤¤¸¤ó¥È¥³¡×¤Ë¤Æ¡¢ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¼«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¤¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ö¤ª¸«¤»¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡×Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤»¤¤¤¸¤¬ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈ¿±þ¤Ï²ûµ¿Åª¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Ï2017Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤ÎÀõ¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¤ª»û¤Ç¤Îº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ËºÂÁµ¤äÆÉ·Ð¤ò¹Ô¤¦¸¦½¤¡¢Ê©¶µ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸¡Äê¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°ìÉô¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ÊÆ÷¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤»¤¤¤¸¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¶¨²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ø·ÝÇ½¿Í¤ò»È¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¾å¤²¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¡Ø¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ò´Ø¤ï¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤Ê¤É¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¡Ö¿®¶Ä¤Î¼«Í³¡×¤Ï·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Íî¹ç¤ä¤»¤¤¤¸¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«Í³¡£¤¿¤À¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¤´Ö¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£