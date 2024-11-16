Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢Ä¹¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»äÉþ¥³¡¼¥ÇSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
11·î15Æü¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄSHOT¤ò¸ø³«
Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»äÉþ¡×¡Ö¥È¥Ã¥º W.G.¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖTODS¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¡×¡Ö»äÉþ¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®ÅÄ¤Ï¡¢·àÃÄEXILE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ËÆ£¸¶¸øÇ¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯Á´À¤³¦ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ç¤ÏÅØÎÏ²È¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â²¬¾°Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë