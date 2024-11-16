»Ò¤É¤â¤éÇ®¶¸¡ª¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ËÀ¤³¦¤«¤é470¿Í¤¬½Ð¾ì ¥í¥Ü¥ì¡¼¥Ö¹ñºÝÂç²ñ
À¤³¦¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦¥í¥Ü¥ì¡¼¥Ö¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì¥í¥Ü¥ì¡¼¥Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ï2015Ç¯¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¤«¤éÌó470¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢³«²ñ¼°¤Ç¤ÏµÜ¸µÎ¦¡¦²Ã²ì»ÔÄ¹¤¬¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¿Æ¤·¤ß¾Íè¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤Ï7¼ïÌÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¥Áö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ8°Ì°Ê¾å¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏËÌÎ¦ÊüÁ÷¤Ç12·î²¼½Ü¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÀÅ²¬,
³¤,
Áòµ·,
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö