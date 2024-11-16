¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛÂç´ØË¾ºÎ¶¤¬Î©¤Á²ñ¤¤ÃÙ¤ì¤Ç½é¹õÀ±¡¡²ÖÅÄ¸×¾å»á¡ÖÂ¤¬°ìÊâ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâ°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ½é¹õÀ±¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÃÙ¤ì¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ï¡¢°¤±ê¤Î¤â¤í¼êÆÍ¤¤Ç¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ïº¸ÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£Á£Â£Å£Í£ÁÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ²£¹Ë¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊË¾ºÎ¶¤Î¡ËÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤¬°ìÊâ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¤¬¹â¤¤¤·¡¢¹ø¤â¹â¤¤¡£°¤±ê¤ÎÁêËÐ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÆüÌÜ¤Ë¤Ï²áµî£³¾¡£¶ÇÔ¤È¹ç¸ý¤¬°¤«¤Ã¤¿ËëÆâ¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ËÇòÀ±¡£¤À¤¬¡¢²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê£µÆüÌÜ¤Ë¡Ë¼ãÎ´·Ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç´Ø¡ÊË¾ºÎ¶¡Ë¤ÏÁ°È¾Àï¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸·¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËËëÆâ°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤¬ËëÆâÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌµÇÔÎÏ»Î¤Ï¾ÃÌÇ¡££±ÇÔ¤ÇË¾ºÎ¶¤È°¤ÉðÑî¤Î¤Û¤«¤ËÂç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¡¢ËëÆâÎ´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£