¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û£±£µÆü¤Ë±¦ÉªÉÕ¶á¤Ë»àµå¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Âè£³²ó£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¡ÂæÏÑ¡½ÆüËÜ¡Ê£±£¶Æü¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂæÏÑÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÆâÌî¼ê¤Ï£±£µÆü¤Î´Ú¹ñÀï¡ÊÂæËÌ£Ä¡Ë¤Ë£²ÀïÏ¢Â³¤Ç¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£µ²ó¤Ë±¦ÉªÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡££¸²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÀïÁ°¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ï¤»¤º¡£¡ÖÄË¤ß¤â¼ð¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£