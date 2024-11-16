±Ç²èÈÇ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿À¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡Ö°¥ Àï»Î¡×¡Ö¤á¤°¤ê¤¢¤¤¡×¡ÖFREEDOM¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
1979Ç¯¤ËÂè1ºî¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²èÈÇ¤â¿ôÂ¿¤¯À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿À¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡FREEDOM
3°Ì¡¡BEYOND THE TIME ¡Á¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ¡Á
2°Ì¡¡°¥ Àï»Î
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
2024Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿T.M.Revolution¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÀ¾Àîµ®¶µ¡×Ì¾µÁ¤ÇÃ´Åö¡£³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òºî¶Ê¤·¤¿¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
1988Ç¯3·î¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢±§ÅÔµÜÎ´¡¢ÌÚº¬¾°ÅÐ¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TM NETWORK¤Ç¡¢ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾®¼¼¤¬´ÆÆÄ¤ÎÉÙÌîÍ³Íªµ¨¤ÈÄ¾¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î16ÏÃ¡Á31ÏÃÁ°È¾¤Þ¤Ç¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢1981Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àII °¥¡¦Àï»ÎÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°æ¾åÂçÊå¤Ç¡¢ºî»ì¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÉÙÌîÍ³Íªµ¨¤¬¡Ö°æ²®ÎÛ¡×Ì¾µÁ¤ÇÃ´Åö¡£¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÈÖÁÈ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1991Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥àZ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¿å¤ÎÀ±¤Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Åö»þ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹¸ýÇî»Ò¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÂè42²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î±Ç²è²½10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØETERNAL WIND¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡Ù¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë5°Ì¡Á26°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬±Ç²èÈÇ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿À¶Ê¤À¤È»×¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¿¹¸ý Çî»Ò|1968/6/13À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§270É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î27Æü¡Á2024Ç¯11·î10Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿À¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡FREEDOM
3°Ì¡¡BEYOND THE TIME ¡Á¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ¡Á
2°Ì¡¡°¥ Àï»Î
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡ØFREEDOM¡Ù¡ª
2024Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿T.M.Revolution¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÀ¾Àîµ®¶µ¡×Ì¾µÁ¤ÇÃ´Åö¡£³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òºî¶Ê¤·¤¿¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î¨3°Ì¤Ï¡ØBEYOND THE TIME ¡Á¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ¡Á¡Ù¡ª
1988Ç¯3·î¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢±§ÅÔµÜÎ´¡¢ÌÚº¬¾°ÅÐ¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TM NETWORK¤Ç¡¢ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾®¼¼¤¬´ÆÆÄ¤ÎÉÙÌîÍ³Íªµ¨¤ÈÄ¾¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ø°¥ Àï»Î¡Ù¡ª
¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î16ÏÃ¡Á31ÏÃÁ°È¾¤Þ¤Ç¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢1981Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àII °¥¡¦Àï»ÎÊÔ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°æ¾åÂçÊå¤Ç¡¢ºî»ì¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÉÙÌîÍ³Íªµ¨¤¬¡Ö°æ²®ÎÛ¡×Ì¾µÁ¤ÇÃ´Åö¡£¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÈÖÁÈ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡ØETERNAL WIND¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡Ù¡ª
1991Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥àZ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¿å¤ÎÀ±¤Ø°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Åö»þ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹¸ýÇî»Ò¤Ç¡¢Æ±¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÂè42²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î±Ç²è²½10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àF91¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØETERNAL WIND¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡Ù¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë5°Ì¡Á26°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬±Ç²èÈÇ¥¬¥ó¥À¥à¤Î¿À¶Ê¤À¤È»×¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê¿¹¸ý Çî»Ò|1968/6/13À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§270É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î27Æü¡Á2024Ç¯11·î10Æü