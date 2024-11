チェルシーとリヴァプールはセルビアの逸材に興味を示している。



『TEAMtalk』によると、レッドスター・ベオグラードに所属する17歳のセルビア代表MFアンドリヤ・マクシモビッチにチェルシーとリヴァプールが興味を示しているという。



トップ下やセントラルミッドフィールダー、ウインガーとしてプレイできる17歳のマクシモビッチ。今季はレッドスター・ベオグラードで見事な状態にあり、全大会で16試合に出場し、12ゴールに関与。すでにセルビア代表でもデビューを飾るなど、高いポテンシャルを秘めている。





| Andrija Maksimović



Great players make football look simple. But rarely do you see this level of discipline & intelligence in a 16-year-old.



Like a conductor leading an orchestra. Total control of tempo, weight & communication of his passes. Immaculate decision-making. pic.twitter.com/AWPBIvFR2j