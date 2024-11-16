À¾Àîµ®¶µ¡¢¾å³¤¤Î¼ÂÊªÂç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤ë·õ¤¬´°À®¡×¡Ö¼¢²ì¤ËÎ©Áü·ú¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë¤¢¤ë¼ÂÊªÂç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾å³¤¤Î¼ÂÊªÂç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÁ°¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÊÀ¾Àîµ®¶µ
¡¡À¾Àî¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥Þ¾å³¤¤Î¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾å³¤¶â¶¶¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£À¾Àî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ª¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤è¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTHE GUNDAM BASE SHANGHAI¡×¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤ó¤Ê¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¡Øignited -¥¤¥°¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É-¡ÙÂç²»ÎÌ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¼¢²ì¤ËÎ©Áü·ú¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤ë·õ¤¬´°À®¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¤«¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾å³¤¤Î¼ÂÊªÂç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÁ°¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÊÀ¾Àîµ®¶µ
¡¡À¾Àî¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥Þ¾å³¤¤Î¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾å³¤¶â¶¶¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£À¾Àî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ª¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤è¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤¤ÇÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖTHE GUNDAM BASE SHANGHAI¡×¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤ó¤Ê¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¡Øignited -¥¤¥°¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É-¡ÙÂç²»ÎÌ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¼¢²ì¤ËÎ©Áü·ú¤Á¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤ë·õ¤¬´°À®¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¤«¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£