à³¤³°°Ü½»á¤Î¸µµÈËÜ¿Íµ¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢Âà¼Ò¤«¤é1Ç¯¡ÄÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃ´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯8·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤·¤¿³òß·¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ë°Ü½»¤·¡¢15Æü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿³òß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë30Âå¡ªNew Chapter¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ÆÈ±·¿¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥«¥é¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¶¦¤Ë¥«¥á¥é¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¥¦¥£¥ó¥¯¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö30Âå¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤½¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³òß·¤µ¤ó¤ÎàÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö30ºÐ¤Î³ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡ª¡ªÈ±¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Öº£1ÈÖ²Ä°¦¤¤¤ä¤í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÈ±¤â¥Í¥¤¥ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£