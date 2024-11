TWS、1stシングル「Last Bell」オフィシャルフォト第2弾を公開！優しい雰囲気

TWSが清純なビジュアルで、ニューシングルに対する期待感を引き上げた。TWSは15日午後10時、公式SNSに1stシングル「Last Bell」のオフィシャルフォト第2弾を公開した。彼らは2つのコンセプトのオフィシャルフォトを合わせて、51枚の写真を大放出して豊かな見どころをプレゼントした。TWSの少年美が際立った。彼らは白い雪のように真っ白なセーターを着て、優しい雰囲気を漂わせる。白い雪原の中の6人のメンバーのビジュアルと純粋な眼差しがフレームをいっぱいに満たし、見る人々にワクワクする初恋の思い出を思い出させる。

2つのコンセプトのオフィシャルフォトが全て公開され、TWSのシングルに向けたファンの期待感が増している。最初のオフィシャルフォトで洗練されたクールな雰囲気で関心を集めたのに続き、今回の写真では澄んで綺麗な“初恋の先輩”に変身し、ファンをときめかせた。今月25日午後6時に発売される「Last Bell」は、別れの瞬間に覚える新たな感情を歌った。彼らはシングルを通じて、日常の中に美しい感想を見出すTWSだけの音楽ジャンル「Boyhood Pop」を一層豊かなものにした。TWSはカムバックと同時に年末授賞式や歌謡祭に出演し、デビュー1年目を華やかに飾る。14日には読売テレビ・日本テレビ系列の「ベストヒット歌謡祭2024」に出演した彼らは、21日の「2024 MAMA AWARDS」、30日の「The 16th MelOn Music Awards(MMA 2024)」、12月25日の「2024 SBS歌謡大典」、27日の「2024 Asia Artist Awards」への参加を確定した。