Î©Ì±¡¦»ÞÌî»á¡¡À¯¼£²ÝÂê¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾ÚÌäÂê¶¯Ä´¡¡¡ÖÁªµó¤Î¸å¤â°ìÈÖÂ¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤âµ¿Ìä»ë¤ÎÀ¼Â³½Ð¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤â½°±¡Áª¸å¤Ë¶¯Ä´
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃË½°±¡µÄ°÷¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤ÎÀ¯¼£²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»ÞÌî»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÁªµó¤Î¸å¤â°ìÈÖÂ¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬¡Ø¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¶¯À©¡Ù¤Î±ä´ü¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤Ï¸Ç¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¸ºÀÇ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢µ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤â¡¢£±£°·î£²£·Æü¤Î½°±¡ÁªÅê³«É¼Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¡¢º£¸å¡¢Í¥Àè¤·¤¿¤¤À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö»æ¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Èµó¤²¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£