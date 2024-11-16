43ºÐ¸µ¥Æ¥ìÅì¡õ38ºÐ¸µTBS¥¢¥Ê¡¢ºÇ¾åµé¤ÎÀ©Éþ£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¶¦¤ËÉ×¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ÖÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¾¾´ÝÍ§µª¡Ê43¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¡Ê38¡Ë¤È¤ÎÀ©Éþ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Çò¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¾¾´Ý¤È¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤ÎËñÅÄ¤¬¹â¹»»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã¤¸¤ã¡¼¤ó¡ª¡ª¡¡»ä¤¬¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤Á¤ã¤ó¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢2¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«SP¡ª¡ª¡¡Í¥ÅùÀ¸¥Þ¥ÞNo¡¥1·èÄêÀï2»þ´ÖSP¡×¤ò¹ðÃÎ¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¥Þ¥ÞÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²È»ö¤ÎÃÎ¼±¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤Æ®¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡³§¤µ¤Þ¡¢Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¾¾´Ý¤ÏÀÄ³ØÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿2004Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢º£Ç¯¤Î6·îËö¤ÇÂà¼Ò¡£É×¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¿·ÅÄ¹¯¿Î¡£
²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤ÎÛÆÅÄ¤ÏÀ®¾ëÂçÂ´¶È¸å¤Î2008Ç¯¤ËTBS¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢15Ç¯6·î¤ËÂà¼Ò¡£É×¤Ï¹ÅçÆ²ÎÓæÆÂÀÆâÌî¼ê¡£