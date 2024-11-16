CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ä°ËÀªÌÚÌÊ¤ä°ËÀª·¿»æ¤Ê¤É»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«¤«¤ì¤ë¡¡

¤³¤ì¤Ï¡¢»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÊ¸²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹­¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¤äÂç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¤¬¶¦Æ±¤Ç³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

»²²Ã¼Ô¤ÏÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î°ËÀªÌÚÌÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥Èºî¤ê¤ä¡¢°ËÀª·¿»æ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ýー¥Á¤ÎÀ÷¤á¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤Î¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤â¸«³Ø¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£