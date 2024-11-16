¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û19ºÐ¡¦µÈÅÄÍÛºÚ¡¡GP¥·¥ç¡¼¥È¼ó°Ì¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡¡Âè5Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÇÕ
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÇÕ ½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÇÕ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢19ºÐ¤ÎµÈÅÄÍÛºÚÁª¼ê¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë67.87ÅÀ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯3¤«·î¸å¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡£GPÂè5Àï¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÇÕ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏµÈÅÄÁª¼ê¡¢¾¾À¸ÍýÇµÁª¼ê¡¢»°¸¶Éñ°ÍÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤ÏËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë(2²óÅ¾È¾)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×(3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤È3ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¡£¥¹¥Ô¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤âºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë4¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë67.87ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾À¸Áª¼ê¤Ï64.82ÅÀ¤Ç4°Ì¡¢»°¸¶Áª¼ê¤Ï59.56ÅÀ¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£