»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©Æâ¤Ç¤â16Æü¡¢µ­Ä¢½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Ä£1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µ­Ä¢½ê¤Ç¤Ï¡¢»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ò¼Å¤Óµ­Ä¢¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

15Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä¹ºê³«¹Á400Ç¯µ­Ç°º×¤ä¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ê¤É¤ÇÄ¹ºê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µ­Ä¢¤Ï17Æü¤â¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Ä¹ºê»Ô¤äº´À¤ÊÝ»Ô¤Ê¤É¤Ç¤âµ­Ä¢½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£