TWICE、ニューミニアルバム「STRATEGY」コンセプトフォトを追加公開…ナチュラルな雰囲気

TWICEがビンテージなフィルムカメラで捉えたコンセプトフォトで、温かな雰囲気を披露した。TWICEは12月6日、14thミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」を発売する。これに先立ち、JYPエンターテインメントは16日0時、公式SNSチャンネルを通じてコンセプトフォトを追加公開し、カムバックに対する期待を高めた。

写真で9人のメンバーは、ナチュラルでシンプルなスタイリングで本来の魅力をアピールした。電話、ボードゲームなどのオブジェを活用し、平凡で日常的な姿を伝えた。豊かで様々なビジュアルでファン心を魅了しているTWICEは「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」で韓国国内外のファン心をくすぐる。この曲は「グラミー賞」「アメリカン・ミュージック・アワード」「ビルボード・ミュージック・アワード」など、アメリカの音楽授賞式を席巻した有名ラッパーのミーガン・ジー・スタリオンがフィーチャリングに参加し、TWICEと特別なシナジー(相乗効果)を生み出した。今年10月、TWICEはミーガン・ジー・スタリオンの「Mamushi」リミックスバージョンのフィーチャリングに参加しており、2度目のコラボレーションを果たしたアーティストたちの音楽的ケミストリー(相手との相性)に注目が集まる。TWICEはカムバックと共に多彩なプロモーションを展開する。21日(以下、現地時間)にはK-POPアーティストで初めて「Amazon Music Live」に出演し、11月23〜24日に米ロサンゼルスのCOMPLEXと、12月4〜12日にソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区The Hyundai Seoulの5階にあるEPIC SEOULで、アルバムの発売記念ポップアップストア「[TWICE "STRATEGY" POP-UP]」を開催する。さらに来年4月、京畿(キョンギ)高陽(コヤン)市総合運動場で開かれるバンドColdplayの韓国公演「Coldplay [Music Of The Spheres World Tour]」にスペシャルゲストとして出演することも決まっており、韓国国内外のファンをときめかせている。TWICEの新しいミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」は、12月6日の午後2時に発売される。