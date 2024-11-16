TWICE、ニューミニアルバム「STRATEGY」コンセプトフォトを追加公開…ナチュラルな雰囲気
TWICEは12月6日、14thミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy（feat. Megan Thee Stallion）」を発売する。これに先立ち、JYPエンターテインメントは16日0時、公式SNSチャンネルを通じてコンセプトフォトを追加公開し、カムバックに対する期待を高めた。
TWICEはカムバックと共に多彩なプロモーションを展開する。21日（以下、現地時間）にはK-POPアーティストで初めて「Amazon Music Live」に出演し、11月23〜24日に米ロサンゼルスのCOMPLEXと、12月4〜12日にソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区The Hyundai Seoulの5階にあるEPIC SEOULで、アルバムの発売記念ポップアップストア「[TWICE "STRATEGY" POP-UP]」を開催する。さらに来年4月、京畿（キョンギ）高陽（コヤン）市総合運動場で開かれるバンドColdplayの韓国公演「Coldplay [Music Of The Spheres World Tour]」にスペシャルゲストとして出演することも決まっており、韓国国内外のファンをときめかせている。
TWICEの新しいミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy（feat. Megan Thee Stallion）」は、12月6日の午後2時に発売される。
TWICE 14TH MINI ALBUM- TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #NAYEON
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #나연 pic.twitter.com/qkE63brDpX
TWICE 14TH MINI ALBUM- TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #JEONGYEON
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #정연 pic.twitter.com/w3tMsXRMED
TWICE 14TH MINI ALBUM- TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #MOMO
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUAAYiS
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #모모 pic.twitter.com/ebWtJOLH2E
TWICE 14TH MINI ALBUM- TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #SANA
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #사나 pic.twitter.com/awI77oyenf
TWICE 14TH MINI ALBUM- TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #JIHYO
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #지효 pic.twitter.com/imSaDUr6cO
TWICE 14TH MINI ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #MINA
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #미나 pic.twitter.com/CsV8WMq2jq
TWICE 14TH MINI ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #DAHYUN
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #다현 pic.twitter.com/EnITtEGfE6
TWICE 14TH MINI ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #CHAEYOUNG
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #채영 pic.twitter.com/iATZaOtKP8
TWICE 14TH MINI ALBUM— TWICE (@JYPETWICE) November 15, 2024
"STRATEGY"
TWICE-TRATEGY STEP 3 #TZUYU
[STRATEGY] Pre-Save / Pre-Orderhttps://t.co/qaFOUABw8q
➮ Release on
2024.12.06 FRI 2PM KST/0AM ET#TWICE #트와이스 #STRATEGY #쯔위 pic.twitter.com/aTlIaNBGCy