£·ÆüÌÜ¤ÇÁ´¾¡ÎÏ»Î¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬½é¹õÀ±¡¡°¤ÉðÑî¤âÇÔ¤ì¤Æ£·Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¡£±ÇÔ¤Ï£´¿Í
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦£·ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬Á°Æ¬»°ËçÌÜ¡¦°¤±ê¤ÈÂÐÀï¡£°ú¤Íî¤È¤·¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¼ê¤òÉÕ¤¡¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¡¢°¤±ê¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤ËÃÙ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ú¤Íî¤È¤·¤Ë¤¢¤¤¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£ÇÔÀï¤Î½Ö´Ö¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ËÉ½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¡£
¡¡Á°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ°¤ÉðÑî¤âÇÔ¤ì¡¢ËëÆâ¤ÇÁ´¾¡ÎÏ»Î¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡£±ÇÔ¤ÏË¾ºÎ¶¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¡¢Á°Æ¬Ï»ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡¢°¤ÉðÑî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£