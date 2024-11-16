¸µ¶µ°÷Âð¤«¤éÊü¼ÍÀÊª¼ÁÈ¯¸«¤ÇÉÙ»³Âç³Ø¤¬²ñ¸«¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤Ê¤¼»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤«¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
ÉÙ»³Âç³Ø¤Î¸µ¶µ°÷¤Î¼«Âð¤«¤éº£·î¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¶âÂ°´Ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ï¤¤ç¤¦²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ø¤ÎÊü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³Âç³Ø¡¡ã·Æ£¡¡¼¢³ØÄ¹¡ÖÉÙ»³Âç³Ø¤Î´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
ÉÙ»³Âç³Ø¤È¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´û¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙ»³Âç³Ø¤Î¸µ¶µ°÷¤Î¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ÎÃª¤«¤é¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¡¢°äÂ²¤«¤éÂç³Ø¤Ëº£·î8Æü¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ì¤ÎÉ½ÌÌ¤äÊÝ´É¾ì½ê¤«¤é¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤ÎÃºÁÇ14¤ä¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÍÂÎ¤ä¼þÊÕ¤Î´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ì¤Ï¿ùÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊü¼ÍÀþ´ÉÍý¶è°è¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ¥¢¥¤¥½¥Èー¥×¶¨²ñ¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
´Ì¤ÎÉ½µ¤«¤é50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÉÙ»³Âç³Ø¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤ÎÌÜÅª¤ä¡¢¸µ¶µ°÷¤¬¤Ê¤¼¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤Ï¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ¤¹¤ë¶µ°÷¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£