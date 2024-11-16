Ãæ¹ñÂ¦¤ËÆüËÜ¤È°ìÄê¤Î´Ø·¸ÃÛ¤¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤«¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ò°Õ¼±¤·¤¿³°¸ò¤Ë¡¡ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ
¥Ú¥ë¡¼¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¸ÄÊÌ¤Î²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Î±¢¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅçµ¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¡Ê¥Ú¥ë¡¼¡¦¥ê¥Þ¡Ë
¡ÖÆüÊÆ¡¦ÆüÃæ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤±¤µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È½é¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕúÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿ÆüÊÆ´Ú3¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê3¤«¹ñ¤Î²ñ¹ç¤Ø¤Î»ä¤Î½ÐÀÊ¤ÏºÇ¸å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÏ¢·È¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢°ìÍã¤òÃ´¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÌÐÁíÍý
¡Ö¡ØÆüÊÆ´ÚÄ´À°»öÌ³¶É¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¶ÛÌ©¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÆ´Ú3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ëÄ´À°»öÌ³¶É¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤â½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¬¶áÊ¿ ¹ñ²È¼çÀÊ
¡Ö¿·»þÂå¤ÎÍ×µá¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅªÃæÆü´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×
¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë60%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È°ìÄê¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Ï´û¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò°Õ¼±¤·¤¿³°¸ò¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£